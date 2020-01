Wall Street si muove in leggero rialzo dopo nuovi record

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove poco sopra la parità in territorio record, proseguendo i guadagni di ieri che hanno portato gli indici statunitensi su nuovi massimi storici. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,14%, l'S&P500 guadagna lo 0,17% e il Nasdaq segna un +0,10%. A sostenere gli scambi le buone indicazioni giunte dalla Cina, dove il Pil, pur se al tasso di crescita più lento dal 1990, si è confermato in linea con le attese, crescendo nel 2019 del 6,1%. Guardando al fronte macro, la produzione industriale negli Stati Uniti ha invece deluso le attese, mostrando a dicembre un calo maggiore del previsto (-0,3% rispetto al mese prima).Tra i titoli, si segnala che ieri Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha raggiunto la soglia di $1 trilione, in termini di capitalizzazione di mercato, per la prima volta nella sua storia. Nei primi minuti di contrattazione il titolo sale dello 0,65%.Wall Street si avvia a concludere la settimana in territorio positivo, con lo S&P 500 e il Dow Jones in rialzo di oltre +1,5% e il Nasdaq balzato di quasi +2%.