Wall Street si muove in leggero rialzo, attesa per la firma dell'accordo commerciale

13 gennaio 2020

MILANO (Finanza.com)

Nella prima seduta della settimana Wall Street si muove in moderato rialzo. A circa mezz'ora dalla partenza l'indice Dow Jones segna un +0,20%, l'S&P500 sale dello 0,31% e il Nasdaq avanza dello 0,45%. Gli investitori distolgono lo sguardo dal fronte caldo mediorientale per tornare sulla questione commercio Usa-Cina, in vista della firma dell'accordo preliminare, raggiunto a dicembre. Oggi una delegazione cinese guidata dal vicepremier Liu, si recherà negli Usa, mentre mercoledì è prevista la firma. E' possibile anche che vengano rilasciati i dettagli dell’accordo.In Iran, continuano le proteste, dopo che il governo ha ammesso che la causa della caduta dell’aereo è stato un errore umano, con il presidente amefricano Donald Trump che in tweet è intervenuto in difesa dei protestanti chiedendo al governo di non usare la forza.