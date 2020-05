Wall Street sfida report disastroso ADP, futures in rialzo. Disney in calo dopo bilancio

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in rialzo, con gli investitori che guardano con ottimismo alla riapertura delle economie. I futures sul Dow Jones salgono dello 0,37%, a 23.853 punti; quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,53% a 8.970,50 punti, mentre i contratti sullo S&P 500 avanzano dello 0,90% a 2.868 punti.Le indicazioni che arrivano dal fronte macro degli Stati Uniti sono però tutto fuorché confortanti e confermano lo scotto che l'economia americana ha pagato a causa della pandemia da coronavirus e per il conseguente lockdown.Il rapporto ADP relativo all'occupazione del settore privato ha mostrato come, nel mese di aprile, siano stati persi 20,2 milioni di posti di lavoro, al ritmo più forte da quando l'ADP, nel 2002, ha stilato il suo primo rapporto.Il trend è stato in ogni caso lievemente migliore delle attese, visto che il consensus aveva previsto una perdita di 22 milioni di posti di lavoro.Largamente superato, tuttavia, il precedente record di 834.665 posti di lavoro persi nel febbraio del 2009, nel pieno della crisi finanziaria e della Grande recessione.Tra i titoli, focus su Disney, il cui titolo cede in premercato il 2% circa. Il colosso ha riportato nel secondo trimestre fiscale utili per $460 milioni, o 26 centesimi per azione, su un fatturato di $18,01 miliardi, in crescita rispetto ai $14.9 miliardi dello stesso trimestre dello stesso periodo dell'anno precedente. Le chiusure dei parchi tematici sono costati al gigante dei media più di 1 miliardo di dollari di utili.