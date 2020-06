Wall Street sconta stress test Fed e COVID: Goldman Sachs -5%. Gap +30%, ringrazia Kanye West

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2020 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Wall Street negativa, sconta il balzo dei nuovi casi di coronavirus COVID-19 negli Stati Uniti e nel mondo, e gli annunci arrivati ieri dalla Federal Reserve, nel comunicare i risultati degli stress test effettuati sulle 34 banche principali. IIl Dow Jones scende di oltre 240 punti, a 25.500 punti, ma nei minimi di seduta è crollato di oltre -300 punti; il Nasdaq arretra di più di 23 punti (-0,23%), a 9.993 punti, mentre lo S&P 500 scende di quasi 14 punti (-0,48%), a 3.068 circa.I sell colpiscono soprattutto i titoli delle grandi banche Usa: Bank of America e JPMorgan Chase perdono più del 3%, Wells Fargo cede il 4% e Goldman Sachs quasi -5%.La Federal Reserve ha reso noto ieri di aver raccomandato alle banche di sospendere, nel terzo trimestre di quest'anno, le operazioni di buyback, e di limitare contestualmente anche la distribuzione dei dividendi.La banca centrale americana ha motivato la sua decisione con l'esito degli stress test, che ha messo in evidenza che diversi istituti, in uno scenario particolarmente negativo simulato tenendo conto degli effetti della pandemia da coronavirus, vedrebbero i loro capitali scendere pericolosamente verso la soglia minima richiesta."Sebbene mi aspetti che le banche continuino a gestire in modo prudente gli interventi sui loro capitali e i rischi di liquidità, sostenendo l'economia reale, devo rilevare che esiste un'incertezza significativa sulla traiettoria della ripresa economica", ha detto il vice presidente della Fed, Randall Quarles, stando a quanto recita un comunicato.Tra i titoli focus anche su Nike, che sta cedendo più del 3,5% dopo la pubblicazione del bilancio, che ha messo in evidenza una perdita per la multinazionale.Nel quarto trimestre fiscale, Nike ha sofferto una perdita per azione di 51 centesimi per azione, su un fatturato di $6,31 miliardi che, su base annua, è sceso del 38%.Wall Street perde terreno anche dopo il dato relativo alle spese per consumi di maggio, che è balzato dell'8,2%, a conferma della ripresa dell'economia in concomitanza con l'allentamento delle misure di lockdown. Tuttavia, gli economisti avevano previsto una ripresa del 10%.Tra le storie positive, focus su Gap, le cui quotazioni volano di oltre +32%, dopo che la società di retail ha annunciato il debutto del brand Yeezy Gap dell'artista Kanye West nel 2021.