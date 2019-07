Wall Street: salta l'accordo con Broadcom, in rosso il titolo Symantec

Alessandra Caparello 15 luglio 2019 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

In forte calo a Wall street il titolo Symantec, arrivato a cedere fino a -18% e ora perde più del 13%. A pesare sulle azioni della società di sicurezza cybernetica, le indiscrezioni riportate dalla Cnbc, secondo cui l’accordo con il gruppo di microchip Broadcom sarebbe saltato.Le fonti sostengono che Symantec non sarebbe disposta ad accettare un prezzo inferiore a 28 dollari per azione. Era da tempo che i due colossi discutevano per l’accordo di acquisizione che, a detta del Financial Times, valeva oltre 15 miliardi di dollari.Il mese scorso, dopo la trimestrale, il CEO di Broadcom Hock Tan parlando agli investitori aveva sottolineato come "tra i business che vediamo come sostenibili e che siamo in grado di acquisire" rientrava l’acquisizione a breve termine di Broadcom. L'obiettivo del produttore di microchip era diversificare i propri asset, dopo che l'anno scorso l'amministrazione Trump ha bloccato la fusione con la rivale Qualcomm.A Wall Street le azioni di Symantec sono scese del 13,6% a 22,12 dollari, il livello più basso da fine giugno e mentre le azioni Broadcom, nel frattempo, sono aumentate del 3,1% a 294,26 dollari.