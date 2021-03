Wall Street, rotazione da titoli growth a titoli value: da inizi marzo Dow Jones +6%, Nasdaq in rialzo di meno dell'1%

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2021 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Come sta performando Wall Street in queste ultime settimane? A dispetto delle vendite sui titoli growth che non sono mancate, a causa del balzo dei tassi sui Treasuries, che sono volati lo scorso venerdì fino all'1,642%, al record al febbraio del 2020, il Nasdaq ha guadagnato la scorsa settimana il 3%.Gli acquisti sui titoli buy hanno portato il Dow Jones Industrial Average, su base settimanale, a balzare invece del 4%, mentre lo S&P 500 ha fatto +2,6%.Sia lo S&P 500 che il Dow hanno chiuso la sessione di venerdì scorso entrambi a livelli record. Dall'inizio del mese di marzo, tuttavia, il Nasdaq è in rialzo di meno dell'1%, mentre il Dow Jones e lo S&P sono in crescita rispettivamente di +6% e +3,5%, a conferma di come i titoli value stiano facendo comunque meglio dei titoli growth.