Wall Street rimbalza in avvio, indici salgono di circa il 5%

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Anche Wall Street rimbalza, aprendo le contrattazioni in deciso rialzo, dopo il giovedì nero per tutte le Borse mondiali. Nei primi minuti di scambio il Dow Jones avanza del 4,84%, l'S&P500 guadagna il 5,21% e il Nasdaq segna un +5,20%. Se da un lato il mercato guarda con favore ai potenziali progressi verso un pacchetto di stimolo fiscale degli Stati Uniti per attutire l'impatto economico della pandemia di Covid-19, gli analisti invitano alla prudenza con lo scenario che resterà volatile dopo il crollo di questa settimana.