Wall Street prudente prima della Fed e dei conti di Apple

Redazione Finanza 27 luglio 2021 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in tono prudente alla vigilia della decisione di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) e in attesa dei risultati trimestrali dei giganti tecnologici, a cominciare da Apple. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones scivola dello 0,6%, l'S&P500 cede lo 0,5% e il Nasdaq segna un -0,3%.Oggi la Fed inizia la sua riunione di due giorni che si concluderà domani con l'annuncio di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Dal fronte macro, questo pomeriggio giungerà la fiducia dei consumatori, che potrebbe registrare un calo dopo i segnali di debolezza evidenziati dall’indice calcolato dall’Università del Michigan.Ma l'attenzione sarà rivolta anche al fronte societario, dove prosegue spedita la stagione delle trimestrali. Oggi sono in programma i conti di Alphabet, Apple, Microsoft e Visa.