Wall Street prova a reagire dopo i dati macro, apertura mista

Valeria Panigada 29 ottobre 2020 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street prova a reagire al tonfo di ieri, sostenuta dai dati macro. Le richieste dei sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti sono scese per la seconda settimana consecutiva, ai minimi da marzo, facendo meglio delle attese. mentre il Pil Usa è balzato nel terzo trimestre al tasso annualizzato del 33,1%, meglio del balzo del 32% atteso dal consensus, e rispetto al tonfo del 31,4% del secondo trimestre.In questo quadro l'indice S&P500 rimane sulla parità con un +0,07%, il Nasdaq avanza dello 0,44%, mentre il Dow Jones rimane debole segnando un -0,59% dopo che ieri ha perso il 3,4% riportando la perdita peggiore dallo scorso 11 giugno, in rosso per la quarta sessione consecutiva, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa.