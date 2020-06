Wall Street prosegue i rialzi su ottimismo per la ripresa

Valeria Panigada 17 giugno 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nei primi minuti di contrattazione, proseguendo i recenti guadagni. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,34%, l'S&P500 avanza dello 0,36% e il Nasdaq segna un +0,56%. L’annuncio dell’avvio dell’acquisto di corporate bond da parte delle Fed, i rumor di nuovo piano di investimento per le infrastrutture Usa e i dati macro ben oltre le attese sostengono gli scambi e fanno ignorare l’accelerazione dei contagi in diversi paesi del mondo. Poco prima della partenza, dal fronte macro sono giunti alcuni dati sul mercato immobiliare, che ha mostrato una ripresa dopo il tonfo dei mesi scorsi a causa del Covid-19. A maggio i permessi edilizi sono tornati a salire, evidenziando un rialzo del 14,4% rispetto ad aprile, quando erano crollati del 21,4%. Anche le nuove costruzioni abitative sono aumentate, segnando a maggio un +4,3% rispetto al mese prima, rimbalzando dal -26,4% di aprile. Ieri le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno battuto ampiamente le stime risultando in crescita del 17,7% rispetto al mese prima, dopo il -14,7% di aprile.