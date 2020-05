Wall Street prosegue i rialzi di inizio settimana e apre con segno più, prevale l'ottimismo per la ripartenza

Valeria Panigada 5 maggio 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio ottava. Nei primi minuti di contrattazione, il Dow Jones sale dell'1,21%, l'S&P500 guadagna l'1,29% e il Nasdaq segna un +1,42%. A sostenere gli scambi è la notizia della riapertura parziale dell’attività economica in California, lo stato più popoloso, questo venerdì e del numero di nuovi contagi negli Usa al minimo da marzo. Il clima più positivo è favorito anche dal recupero delle quotazioni petrolifere, innescato dalle aspettative che il momento peggiore dell’eccesso di surplus sia passato. Passano così in secondo piano le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, che potrebbero riaccendere gli scontri sul fronte commerciale.