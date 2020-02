Wall Street pronta a nuovi guadagni, avvio previsto in rialzo su speranza cura coronavirus

Valeria Panigada 5 febbraio 2020 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a proseguire i recenti guadagni, aprendo gli scambi di oggi in territorio positivo. I futures sugli indici statunitensi si muovono infatti sopra la parità: a circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,75%, quello sull'S&P500 avanza dello 0,71% e il Nasdaq segna un +0,89%. A sostrenere gli scambi le speranze di una cura per il coronaviorus, dopo l'indiscrezione di importanti progressi nella corsa al vaccino, con il team di ricercatori dell’università di Zhejiang che avrebbe scoperto un farmaco per il trattamento del virus. Aiuta anche il sondaggio Adp sull'occupazione, che a gennaio ha mostrato un saldo delle buste paga del settore privato pari a +291mila, in accelerazione rispetto ai +199mila di dicembre (dato rivisto da +202mila) e sopra le stime degli analisti ferme a 157mila nuovi occupati.