Wall Street: previsto avvio sotto la parità dopo nuovi record S&P500 e Nasdaq

20 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio in leggero calo per Wall Street all'indomani dei nuovi massimi toccati dall'S&P500 e il Nasdaq. A circa tre ore dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,19%, quello sull'S&P500 cede lo 0,20% e il future sul Nasdaq segna un -0,23%. Gli investitori tornano a guardare al coronavirus e al possibile impatto sull'economia globale. Se in Cina la crescita dei casi di nuovi contagi continua a rallentare, aumentano le tensioni nei paesi limitrofi in particolare in Giappone (ci sono stati due decessi) e in Sud Corea, dove i casi di contagi hanno accelerato. Intanto sul fronte politico Usa, nelle primarie democratiche ha esordito il magnate Michael Bloomberg, che entrerà in campo nel super-martedì del prossimo 3 marzo, dove si voterà nei grandi stati come California e Texas. In base agli ultimi sondaggi di RealclearPolitics, Bloomberg è il terzo candidato come preferenze democratiche, ma il suo consenso è in forte ascesa. La seduta sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui i sussidi alla disoccupazione e l'indice anticipatore.