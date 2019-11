Wall Street: previsto avvio positivo su possibilità di cancellazione dazi

Valeria Panigada 7 novembre 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio positivo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in territorio positivo. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un progresso dello 0,35%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,44% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,48%. A sostenere gli scambi la maggiore possibilità di un accordo commerciale Usa-Cina. Secondo quanto trapelato dai vertici a Pechino, le due parti hanno concordato di annullare le tariffe esistenti "per fasi". Il portavoce del ministero cinese del commercio ha precisato che l'intesa di massima prevede che si cancellino alcune tariffe esistenti sui beni reciproci per entrambe le parti per raggiungere un accordo commerciale di "fase uno".