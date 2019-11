Wall Street: previsto avvio positivo su aspettative di un accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta positivo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in rialzo. A poco meno di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,31%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,27% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,44%. A sostenere i mercati internazionali le rinnovate speranze su un accordo imminente tra Stati Uniti e Cina sulla Fase 1 dell'intesa commerciale. Il consulente economico alla Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina sono vicini a siglare una intesa sulla "Phase One". "I negoziati con la Cina - ha riferito - sono stati molto costruttivi". Più cautela da parte del portavoce del Ministero del commercio cinese Gao Feng, che ha sottolineato come cruciale, per il raggiungimento di una intesa volta a scongiurare l'escalation della guerra commerciale, sia la cancellazione, da parte dell'amministrazione Trump, di alcuni dazi imposti sui beni cinesi. In attesa di sviluppi dal fronte commerciale, sono giunte dal fronte macro le vendite al dettaglio che sono tornate a salire a ottobre mostrando un rialzo dello 0,3% rispetto al mese prima, meglio del +0,2% stimato dagli analisti. Ora si attende l'aggiornamento sulla produzione industriale.