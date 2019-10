Wall Street: previsto avvio positivo nella settimana della Fed e delle trimestrali tech

Valeria Panigada 28 ottobre 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in rialzo questa prima seduta della settimana, che sarà particolarmente intensa tra la riunione della Fed, con un possibile nuovo taglio dei tassi, le trimestrali di alcuni big tecnologici dal calibro di Alphabet, Apple e Facebook, e i dati sul mercato del lavoro in uscita venerdì. A minuti dalla partenza (avvio anticipato per via dell'ora legale) i futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo: il contratto sul Dow Jones sale dello 0,50%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,42% e il future sul Nasdaq segna un +0,52%.Intanto sul fronte commerciale, arrivano segnali incoraggianti. Venerdì sera l'Ufficio di rappresentanza Usa del Commercio ha reso noto che si sono fatti dei progressi su questioni specifiche e che si è più vicino a finalizzare alcune parti di un accordo. Sabato, Pechino ha confermato l'evoluzione positiva delle trattative.