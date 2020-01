Wall Street: previsto avvio positivo, indici su nuovi record. Attenzione a Apple

Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio positivo per Wall Street che si prepara così ad aggiornare i massimi storici, dopo che ieri ha chiuso su nuovi record. A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono in leggero progresso: il contratto sul Dow Jones segna un +0,11%, quello sull'S&P500 sale dello 0,14% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,31%. Intanto dal fronte macro sono giunti i dati sul mercato del lavoro. A dicembre il tasso di disoccupazione si è confermato sui minimi degli ultimi 50 anni al 3,5%, centrando le attese degli analisti. Tuttavia hanno deluso le non-farm payrolls, in rallentamento a +145mila unità contro le 256mila del mese prima e le 160mila previste dal mercato, oltre che i salari, che sono cresciuti su base mensile soltanto dello 0,1%. Tra i titoli di Wall Street, da monitorare Apple che nel pre-market sale dello 0,7% suggerendo un avvio su nuovi massimi storici dopo le buone vendite in Cina.