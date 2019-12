Wall Street: previsto avvio positivo, indici si preparano ad aggiornare i massimi storici

Valeria Panigada 27 dicembre 2019 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Ilrally di fine anno di Wall Street dovrebbe proseguire anche oggi. I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo facendo presagire una apertura in rialzo, su nuovi massimi storici, dopo che ieri la Borsa di New York ha aggiornato ancora una volta i record. A circa due ore dalla partenza, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,33%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,26% e il future sul Nasdaq segna un +0,37%. Ieri gli indici statunitensi hanno ancora una volta aggiornato i massimi storici, proseguendo la tendenza rialzista di fine anno, sostenuti anche dalla buona performance del colosso Amazon. L'indice vedetta della Borsa di New York, il Dow Jones, è avanzato dello 0,37% a 28.621,39 punti, l'S&P500 è salito dello 0,51% finendo a 3.239,91 punti e il Nasdaq ha superato per la prima volta la soglia dei 9.000 punti attestandosi a 9.022,39 punti grazie a un progresso dello 0,78%. Si tratta dell'11esima seduta in rialzo consecutiva per l'indice tecnologico di Wall Street. A sostenere il Nasdaq ha contribuito la buona performance di Amazon che è balzato in avanti del 4,45%, festeggiando le vendite natalizie.