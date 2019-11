Wall Street: previsto avvio positivo dopo nuovi record

Valeria Panigada 19 novembre 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe proseguire la sua ascesa aprendo la seduta odierna in rialzo, dopo che ieri ha registrato nuovi massimi storici. A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: il contratto sul Dow Jones segna un +0,18%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,26% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,44%. La Cnbc ha riportato ieri, citando una fonte governativa, che Pechino è pessimista sulla possibilità di un accordo preliminare. In particolare, la Cina sarebbe preoccupata per le parole del presidente americano Donald Trump, che ha affermato che gli Usa non cancelleranno i dazi imposti sui prodotti cinesi.