Wall Street: previsto avvio positivo dopo buoni dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che hanno accelerato dopo la pubblicazione dei dati sul lavoro Usa, che migliori delle attese. A poco meno di un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,20%, quello sull'S&P500 segna un +0,18% e il future sul Nasdaq avanza dello 0,30%.A novembre gli Stati Uniti hanno creato 260mila nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli, mettendo a segno il maggior aumento da gennaio, anche grazie alla fine dello sciopero in general Motors. Il tasso di disoccupazione è tornato al 3,5%, sui minimi degli ultimi 50 anni, dopo che a ottobre era salito al 3,6%. Dati che dimostrano come il mercato del lavoro americano rimane robusto nonostante l'economia abbia rallentato. Unica delusione è arrivata dai salari che sono cresciuti dello 0,2% su base mensile, contro il +0,3% atteso dal mercato.Buone notizie giungono anche dal fronte commerciale. Le discussioni tra Washington e Pechino "avanzano molto bene" ha assicurato Trump, alimentando tra gli investitori l'ottimismo per il raggiungimento di una intesa preliminare che eviti lo scatto dei dazi, in programma il prossimo 15 dicembre, su 156 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Anche il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha fatto sapere che i due paesi hanno tenuto contatti telefonici e stanno "lavorando attivamente" a un accordo.