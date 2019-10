Wall Street: previsto avvio positivo, accordo sulla Brexit distende gli animi

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in territorio positivo grazie all'accordo sulla Brexit che distende gli animi. Gran Bretagna e Commissione europea hanno finalmente raggiunto un'intesa sulle condizioni di divorzio. Si tratta di un nuovo Withdrawal Agreement, che sarà presentato ai leader europei nel corso del summit del Consiglio Ue in calendario oggi e domani. L'accordo dovrà ricevere in ogni caso l'approvazione del Parlamento britannico nel fine settimana. Intanto il mercato si rallegra della notizia. A poco più di un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: il contratto sul Dow Jones sale dello 0,31%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,33% e il future sul Nasdaq segna un +0,38%.La giornata sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, tra cui spicca la produzione industriale degli Stati Uniti. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali con i numeri di Philip Morris e Morgan Stanley.