Wall Street: previsto avvio positivo, Usa e Cina in stretto contatto per trovare l'accordo

Valeria Panigada 5 dicembre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe proseguire i guadagni aprendo la seduta odierna in territorio positivo. A circa un'ora dalla partenza il future sul Dow Jones sale dello 0,36%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,32% e il contratto sul Nasdaq segna un +0,41%. Gli investitori sono più ottimisti sulla possibilità che Stati Uniti e Cina raggiungano la fase 1 dell'accordo commerciale dopo alcune indiscrezioni secondo cui i delegati cinesi sono in stretto contatto con le controparti americane. Il portaparola del ministro cinese del Commercio, Gao Feng, ha fatto sapere che le trattative stano andando avanti.Già ieri era arrivato uno spiraglio di speranza con le indiscrezioni di Bloomberg, secondo cui Pechino e Washington si starebbero avvicinando a raggiungere un accordo. Lo stesso presidente americano Donald Trump ha detto che i negoziati procedono bene, dopo aver scioccato i mercati, due giorni fa, nel momento in cui ha affermato che potrebbe essere anche una bella idea aspettare di arrivare a una intesa fino a dopo le elezioni presidenziali Usa del 2020.