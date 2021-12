Wall Street: previsto avvio poco mosso su incertezza Omicron, oggi il Pil Usa

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe avviare gli scambi poco sopra la parità, dopo i guadagni di ieri. A circa un'ora e mezza dal suono della campanella, il future sul Dow Jones mostra un progresso dello 0,2%, quello sull'S&P500 sale dello 0,10% e il contratto sul Nasdaq è piatto.Le incertezze sulla pandemia continuano a tenere gli operatori in guardia mentre i contagi aumentano in Europa, Stati Uniti e Asia, portando diversi paesi a emettere o prendere in considerazione nuove restrizioni sanitarie.Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un massiccio piano anti-Covid, rendendo noto che la Casa Bianca dispiegherà 1.000 medici militari negli ospedali, per dare un sostegno alle strutture che versano in condizioni di maggiore difficoltà nella gestione dell'emergenza. L'amministrazione Biden ha annunciato anche l'acquisto di 500 milioni di test Covid fai da te, che gli americani potranno ordinare e ricevere gratis attraverso un sito che sarà operativo a partire dal mese di gennaio.Ma non solo. Gli investitori seguiranno oggi anche le cifre finali del Pil Usa del terzo trimestre del 2021, che il consensus degli analisti prevede in crescita, su base annualizzata, del 2,1%.