Wall Street: previsto avvio poco mosso, attenzione a Tesla e Rivian

29 dicembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire gli scambi sulla parità o poco sopra, con i contratti futures sui principali indici di New York che segnalano un +0,04% per il Dow Jones, un debole +0,08% per l'S&P500 e un rialzo dello 0,19% per il Nasdaq. Gli operatori sembrano propendere per uno scenario di continua ripresa economica nonostante l'impennata della variante Omicron del coronavirus, che si traduce in un numero record di nuovi casi in diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Francia.Le informazioni finora disponibili suggeriscono che questa variante non è più pericolosa dei precedenti e che il richiamo vaccinale sia efficace così da contribuire a rassicurare i mercati. Intanto, dal fronte macro, oggi sono attese le scorte all'ingrosso e la bilancia commerciale.Tra i titoli di Wall Street, attenzione a Tesla dopo che l'amministratore delegato Elon Musk ha venduto altre 934.090 azioni, per un valore di circa 1,02 miliardi di dollari, secondo i documenti finanziari pubblicati ieri sera. Sempre in tema di veicoli elettrici, Rivian Automotive dovrà posticipare le consegne del suo pick-up elettrico e il suo Suv al 2023.