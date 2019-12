Wall Street: previsto avvio piatto, investitori in pausa dopo euforia per l'accordo

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio piatto per Wall Street, con i future che si muovono appena sopra la parità. A circa un'ora dalla parte il contratto sul Dow Jones segna un +0,04%, quello sull'S&P500 è debole con +0,03% e anche il future sul Nasdaq è fermo a un +0,04%. Gli investitori si prendono una pausa dopo l'euforia che ha portato la Borsa di New York su nuovi massimi in scia alla firma della Fase 1 dell'accordo sul commercio tra Stati Uniti e Cina. Intanto sul fronte politico oggi la Camera probabilmente approverà i due articoli di legge per l’impeachment di Donald Trump, anche se il presidente sembra, almeno per il momento, protetto dal Senato (a maggioranza repubblicana). Nel frattempo Trump è tornato a chiedere alla Fed di essere più accomodante tagliando i tassi e lanciando il QE, autodefinendosi su Twitter il “presidente più amato di tutti i tempi”.