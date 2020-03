Wall Street: previsto avvio negativo, sale attesa per misure anti-coronavirus

Valeria Panigada 11 marzo 2020 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Wall Street verso una apertura in deciso calo, dopo che ieri ha messo a segno rialzi di quasi il 5%. A circa un'ora e mezza dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo: il contratto sul Dow Jones cede il 2,17%, quello sull'S&P500 scivola del 2,34% e il future sul Nasdaq segna un -2,17%. Le speranze alimentate dalle parole di Mnuchin sull’esigenza bipartisan di far passar un piano di supporto per fronteggiare il coronavirus sono state spazzate via dal fatto che la Casa Bianca, contrariamente a quanto annunciato, non sembra ancora pronta a presentare proposte economiche concrete.