Wall Street: previsto avvio in rialzo, prevale ottimismo per la ripresa

2 agosto 2021

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana e del mese di agosto dovrebbe avviarsi con il sorriso a Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sopra la parità. A circa un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,26%, quello sull'S&P500 avanza dlelo 0,36% e il future sul Nasdaq mostra un +0,41%. Sui mercati prevale l'ottimismo per la ripresa economica grazie ai risultati societari, all'attenuazione dei timori per la pressione normativa esercitata da Pechino in diversi settori e ai progressi compiuti negli Stati Uniti sul piano del piano di investimenti infrastrutturali.Ieri un gruppo bipartisan di senatori ha completato l'esame del disegno di legge da oltre 1.000 miliardi di dollari che potrebbe essere approvato entro la settimana.Nonostante il mercato stia entrando nel suo tradizionale periodo di torpore ad agosto, gli investitori ancora presenti non mancheranno di seguire da vicino gli incontri chiave della settimana, come il sondaggio ADP sull'occupazione negli Usa, in uscita mercoledì, come anticipazione del rapporto ufficiale sul mercato del lavoro americano , in agenda venerdì, per non parlare della riunione della Banca d'Inghilterra di giovedì.Intanto oggi è atteso l'aggiornamento sulla spesa edilizia negli Stati Uniti e la lettura finale dell'indice Ism manifatturiero di luglio.