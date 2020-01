Wall Street: previsto avvio in rialzo, Trump pressa Ue per stringere accordo commercio

Valeria Panigada 22 gennaio 2020 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, suggerendo un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, con gli investitori che si sentono rassicurati dall'intervento delle autorità cinesi per controllare il virus (è stato annunciato uno screening a livello nazionale), che finora ha causato la morte di 9 persone. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,27%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,41% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,70%. Intanto da Davos arrivano le dichiarazioni di Donald Trump. Il presidente americano ha affermato di essere "assolutamente serio" riguardo alle tariffe sulle auto europee se non si riuscirà a trovare un accordo e ha confermato la volontà di portare avanti una riduzione delle tasse della classe media nel prossimo budget.