Wall Street: previsto avvio in moderato rialzo dopo tonfo Dow Jones

26 febbraio 2020

Wall Street dovrebbe aprire la seduta odierna appena sopra la parità, con i future sugli indici statunitensi che mostrano un moderato rialzo. A circa un'ora dalla partenza il contratto sull'S&P500 sale dello 0,20%, quello sul Nasdaq guadagna lo 0,34% e il future sul Dow JOnes è poco mosso con un +0,09%. La Borsa di New York cerca di reagire dopo i recenti ribassi innescati dall'emergenza coronavirus. Ieri il Dow Jones è crollato di 879,44 punti a 27.081,36, riportando due sessioni consecutive di ribassi di almeno 800 punti per la prima volta in assoluto. Negli Usa le autorità sanitarie hanno chiesto agli americani di prepararsi perché una pandemia è probabile.