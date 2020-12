Wall Street: previsto avvio in moderato rialzo, domani scambi regolari

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire la seduta di oggi in moderato rialzo, con i futures sugli indici statunitensi che a circa due ore mezza dalla partenza segnano un progresso di circa lo 0,30%. Mentre si continuano a osservare i dati sulla diffusione del vaccino e l'aumento dei contagi, i mercati rivolgono l'attenzione anche agli ultimi sviluppi del dibattito politico sul piano di rilancio degli Stati Uniti. Mitch McConnell, il leader della maggioranza repubblicana al Senato, ha scartato l'idea di un voto immediato sull'aumento degli aiuti a 2.000 dollari verso milioni di famiglie americane. Tuttavia, l'idea non è archiviata del tutto, visto che diversi esponenti repubblicani sarebbero favorevoli a un ritocco. La seduta odierna, che per Wall Street sarà la penultima del 2020 (domani gli scambi saranno regolari), sarà movimentata da alcune indicazioni macro in arrivo dagli Stati Uniti. In particolare, la bilancia commerciale, le scorte all'ingrosso, le vendite di case e le scorte di petrolio.