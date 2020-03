Wall Street: previsto avvio in deciso rialzo su rimonta Biden nelle primarie democratiche

Valeria Panigada 4 marzo 2020 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in deciso rialzo per Wall Street all'indomani della mossa a sorpresa della Fed. Ieri la banca centrale americana ha tagliato i tassi di ben 50 punti base a soli 15 giorni dalla canonica riunione. Una decisione di emergenza di questo tipo, con un taglio fuori riunione, fu presa l’ultima volta ad ottobre 2008, con la crisi di Lehman Brothers e prima di allora solamente in un contesto di marcato deterioramento dell’outlook economico. Sarà forse per questo che, dopo un’iniziale euforia, la Borsa di New York ha ritracciato chiudendo ieri sera in forte calo. Al momento il mercato sconta entro fine anno altri tre tagli Fed da 25 punti base, di cui due entro fine aprile.Oggi invece, la rimonta di Joe Biden su Sanders nelle primarie democratiche nel giorno del super martedì ha portato ottimismo sui mercati con i future statunitensi che segnalano un avvio in positivo. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale del 2,16%, quello sull'S&P500 avanza dell'1,84% e il future sul Nasdaq segna un +1,87%.