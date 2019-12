Wall Street: previsto avvio in calo, oggi inizia la riunione della Fed

Valeria Panigada 10 dicembre 2019 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in territorio negativo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono al ribasso. A circa due ore dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,37%, quello sull'S&P500 cede lo 0,.32% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,40%. Sui mercati domina l'incertezza. Innanzitutto sul fronte commerciale, con Pechino che avrebbe ordinato agli uffici governativi di rimuovere tutti i prodotti hardware e software entro i prossimi tre anni. La mossa colpirebbe diverse società americane produttrici di software e hardware, come Microsoft, Dell e HP. All'incertezza sul commercio si aggiunge quella sulle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, che oggi inizia la riunione per poi concluderla domani con l'annuncio e la conferenza del governatore Jerome Powell.