Wall Street: previsto avvio in calo, la blacklist di Trump incombe sui colloqui con Cina

Valeria Panigada 8 ottobre 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

E'previsto un avvio di seduta in calo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,64%, quello sull'S&P500 cede lo 0,58% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,55%. Sui colloqui tra Stati Uniti e Cina, previsti giovedì e venerdì, incombe la nuova blacklist di Donald Trump. Il Dipartimento del Commerciale Usa ha inserito 28 società cinesi (8 delle quali tecnologiche) in una blacklist accusandole di violazioni dei diritti umani. Tra le compagnie incluse nella lista nera, vi sono anche le due principali società cinesi di videosorveglianza che insieme controllano circa un terzo del mercato globale.