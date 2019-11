Wall Street: previsto avvio fiacco, oggi seduta ridotta per il Black Friday

Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Siprevede una partenza in leggero calo per Wall Street, che riapre dopo lo stop di ieri per la festività del Giorno del Ringraziamento. A circa un'ora dall'avvio, il future sul Dow Jones scivola dello 0,19%, quello sull'S&P500 cede lo 0,17% e il contratto sul Nasdaq segna un -0,25%. Sui mercati prevale un atteggiamento di cautela dopo la firma da parte del presidente americano Donald Trump della legge relativa ad Hong Kong e le minacce di ritorsioni annunciate dalla Cina e in attesa di vedere i dati sulle vendite del weekend dello shopping tra Black Friday e Cyber Monday. A questo proposito, si ricorda, che la seduta odierna seguirà un orario ridotto: chiuderà alle 13.00 ore locali per il Black Friday, il "Venerdì Nero" di sconti e promozioni che segna l'inizio dello shopping natalizio. Si prevedono dunque scambi sottili.