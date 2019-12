Wall Street: previsto avvio fiacco all'indomani della Fed, focus torna sul commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta debole per Wall Street all'indomani della Federal Reserve, che come da attese ha confermato la sua politica monetaria. A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,16%, quello sull'S&P500 è poco mosso con un -0,10% e il future sul Nasdaq segna un -0,17%. Ieri la banca centrale americana ha confermato i tassi, così come da attese, nel range compreso tra l'1,50% e l'1,75%, e guardando in avanti ha fatto capire con il cosiddetto dot-plot di non aspettarsi alcuna variazione dei tassi di interesse almeno fino al 2020. La Fed ha diramato anche l'outlook sulla crescita economica Usa, lasciando inalterate le previsioni precedenti. Ora l'attenzione degli investitori torna sulla questione commerciale e il confronto in corso tra Washington e Pechino in vista del 15 dicembre, quando potrebbero scattare nuovi dazi sui prodotti cinesi.