Wall Street: previsto avvio debole, rimangono dubbi su tregua Usa-Cina

Valeria Panigada 16 ottobre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio debole per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A poco più di un'ora dalla partenza ilo contratto sul Dow Jones scivola dello 0,17%, quello sull'S&P500 cede lo 0,19% e il future sul Nasdaq segna un -0,27%. Tra gli investitori permangono dubbi sulla tregua commerciale raggiunta nei giorni scorsi tra Stati Uniti e Cina.Se da una parte si stanno riducendo le distanze per completare la fase 1 dell’accordo, dall’altra la Camera Usa ha approvato, con voto bipartisan, quattro capitoli di un provvedimento penalizzante per la Cina. Tra questi provvedimenti vi sarebbe uno che richiede di verificare annualmente se Hong Kong sia sufficientemente indipendente da Pechino da giustificare il suo trattamento privilegiato sul fronte commerciale e finanziario. I provvedimenti dovranno però passare prima al Senato e dopo dal presidente Donald Trump, mentre la Cina ha minacciato ritorsioni in caso di approvazione.La giornata sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spiccano le vendite al dettaglio. In serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book, in vista della riunione di fine mese. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali, appena avviata ieri, con i conti di Bank of America, Ibm e Netflix.