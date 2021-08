Wall Street prevista aprire in moderato rialzo, sale attesa per i dati sul lavoro Usa di domani

Valeria Panigada 5 agosto 2021 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire la seduta di oggi in moderato rialzo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono poco sopra la parità. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un +0,2%, quello sull'S&P500 sale dello 0,23% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,17%. Sui mercati prevale la cautela in attesa delle nuove indicazioni sul mercato del lavoro americano, in uscita domani.Intanto sono giunte le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione che nella settimana al 30 luglio sono scese a 385.000 dai 399.000 della settimana precedente. Il dato è leggermente superiore alle 384.000 unità attese dal consensus degli analisti. Ieri invece il sondaggio ADP ha registrato una creazione di posti di lavoro nel settore privato decisamente sotto le attese.