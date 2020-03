Wall Street precipita dopo sospensione temporanea, Dow giù di oltre l'8%

Valeria Panigada 12 marzo 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Wall Street precipita con gli indici che segnano ribassi di oltre 8 punti percentuali, dopo essere stata temporaneamente sospesa a seguito di un avvio da incubo. In questo momento il Dow Jones cede l'8,45%, l'S&P500 perde il 7,92% e il Nasdaq crolla del 7,53%. Il panico per una recessione globale e una pandemia di coronavirus si è scatenata dopo che il presidente americano Donald Trump ha imposto il divieto di viaggio dall'Europa. Delusione anche da parte della Bce, che ha deciso per un Qe aggiuntivo di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, senza tagliare i tassi di interesse.