Wall Street positiva su speranze vaccino e febbre M&A. Immunomedics vola di oltre il 104%

14 settembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornata positivo per Wall Street, sostenuto dalle notizie che arrivano dal fronte M&A e le speranze su un vaccino anti-coronavirus. Il colosso farmaceutico Astrazeneca ha reso noto di aver ripreso le sperimentazioni sulla Fase 3 del vaccino, dopo averle interrotte per le reazioni avverse che avevano colpito un volontario. Il sentiment è sostenuto anche dalla notizia dell'accordo con cui la conglomerata giapponese Softbank venderà la propria divisione UK di chip Arm alla società americana Nvidia. Secondo i termini dell'accordo, Nvidia, acquisterà Arm Holdings per $40 miliardi, di cui $21,5 miliardi in azioni Nvidia e $12 miliardi in contanti. Sempre in relazione alle operazioni di M&A, la multinazionale cinese ByteDance ha rifiutato l'offerta di Microsoft per gli asset americani della sua divisione Tik Tok, scegliendo piuttosto Oracle. Secondo le fonti, Oracle acquisirà una partecipazione rilevante negli asset Tik Tok. Voglia di M&A anche nel settore farmaceutico, con Gilead Sciences che è pronta ad acquisire il produttore di farmaci antitumorali Immunomedics per una cifra pari a 21 miliardi di dollari. Nel dettaglio, Gilead Sciences ha annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo in base al quale acquisirà Immunomedics per 88 dollari per azione in contanti. Si tratta di un premio del 108% rispetto al prezzo di chiusura di Immunomedics a Wall Street dello scorso 11 settembre.In questo quadro, nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones sale dello 0,83%, l'S&Pguadagna l'1,23% e il Nasdaq segna un +1,72%. Tra i titoli, Immunomedics vola di oltre +104%.