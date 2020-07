Wall Street positiva su speranze vaccino, bene i conti di Goldman. Stasera il Beige Book

Valeria Panigada 15 luglio 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre la seduta odierna in deciso rialzo sulle speranze di un vaccino anti-Covid, dopo i buoni risultati ottenuti dalla società biotech Moderna, che il prossimo 27 luglio inizierà la fase finale dei test clinici. In tutti i circa 50 pazienti testati, compresi tra i 18-55 anni, il farmaco ha prodotto anticorpi aumentando le speranza di un cura, ormai indispensabile dopo l’aumento record dei contagi negli Stati Uniti.A sostenere gli scambi anche la buona trimestrale di Goldman Sachs, che nel secondo trimestre ha riportato una crescita di utili e ricavi nonostante l'emergenza Covid. Buone notizie sono giunte anche dal fronte macro, con la produzione industriale che a giugno è salita del 5,4% rispetto al mese prima, facendo meglio del previsto. Stasera è atteso il Beige Book, il consueto rapporto sull'economia della Fed.Finiscono così in secondo piano le tensioni tra Usa e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha definitivamente chiuso lo status speciale di Hong Kong con gli Stati Uniti, firmando la legislazione atta a sanzionare le cariche pubbliche cinesi che hanno represso i dissidenti.Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dlel'1,07%, l'S&P500 guadagna lo 0,80% e il Nasdaq segna un +0,43%.Tra i titoli, Moderna sale di 9 punti percentuale. Goldman Sachs incassa un +2,9%. Positiva anche Apple, con un +1,55%, dopo che il Tribunale Ue ha annullato il provvedimento della Commissione europea sul regime fiscale sostenendo che l'Irlanda.