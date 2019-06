Wall Street positiva su parole Draghi, domani toccherà a Powell

Valeria Panigada 18 giugno 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nel giorno di inizio della riunione di due giorni del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve. La banca centrale americana infatti annuncerà domani la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Un appuntamento cruciale per capire se a luglio ci sarà un taglio dei tassi da parte della Fed, così come si aspetta il mercato. Nell'attesa, la Bce gioca di anticipo e apre alla possibilità di nuove misure di stimolo, tra cui un taglio dei tassi, se la situazione lo renderà necessario. Parlando alla conferenza annuale della Bce a Sintra, in Portogallo, il governatore Mario Draghi ha affermato che ridurre i tassi d'interesse, se l'inflazione non tornerà a bersaglio, è tra le opzioni. In questo clima, gli indici americano si uniscono ai festeggiamenti delle Borse europee e aprono sopra la parità. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones sale dell'1,08%, l'S&P500 guadagna lo 0,94% e il Nasdaq incassa un +1,31%.