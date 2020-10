Wall Street positiva, si spera in accordo Congresso Usa entro prossime 48 ore. Occhio ai Treasuries

Laura Naka Antonelli 19 ottobre 2020 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Wall Street positiva, con il Dow Jones Industrial Average che sale dello 0,26%, il Nasdaq che rimane solido con un rialzo dello 0,82% e lo S&P 500 che avanza dello 0,51%. Attenzione sempre molto alta alle trattative tra i democratici e l'amministrazione Trump per il piano di stimoli economici anti-COVID-19. La Speaker della Camera Nancy Pelosi ha detto sabato sera di aver dato al governo Usa un ultimatum di 48 ore per raggiungere un'intesa prima delle elezioni presidenziali Usa del prossimo 3 novembre.Nel frattempo Pelosi e il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin hanno continuato a portare avanti le trattative nel fine settimana. I negoziati proseguiranno nella giornata di oggi."Il lieve rialzo dei rendimenti dei Treasuries a 10 anni è un segnale di ottimismo sulla possibilità che un accordo possa essere raggiunto prima del 3 novembre. Ma il rischio di una delusione rimane elevato", ha scritto in una nota Hussein Sayed, responsabile strategistdei mercati presso FXTM.I tassi decennali sui Treasuries Usa salgono di 2,3 punti base allo 0,767%. Forte rialzo dell'euro, che sul dollaro avanza di oltre mezzo punto percentuale a $1,1780. Guadagna sul dollaro anche la sterlina, salendo dello 0,70% a $1,3005.Si entra nel vivo della stagione degli utili trimestrali Usa: questa settimana, saranno 84 le società quotate sullo S&P 500 e otto scambiate sul Dow Jones a riportare i bilanci del terzo trimestre. Tra i risultati più attesi, sicuramente quelli di Tesla e Netflix.Il focus è anche sul dato relativo al Pil cinese che, anche se peggiore delle attese, ha confermato il recupero della seconda economia del mondo. In particolare, nel corso del terzo trimestre del 2020, il Pil della Cina è salito del 4,9% su base annua, meno del +5,2% atteso in media dal consensus. Il trend del dato porta la crescita del Pil della Cina nei primi trimestri dell'anno a +0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Permane la forte preoccupazione per la pandemia del coronavirus, con i casi dei contagiati a livello globale che hanno testato quota 40 milioni, nella giornata di oggi. Nel caso degli States, un'analisi della CNBC effettuata sui numeri della Johns Hopkins University ha mostrato che i nuovi casi di coronavirus stanno crescendo del 5% o oltre in 38 Stati americani. In Europa le nuove infezioni stanno salendo ogni giorno di 97.000 unità circa al giorno, in crescita del 44% su base settimanale.