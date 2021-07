Wall Street positiva dopo i dati sul lavoro Usa, S&P500 e Nasdaq su nuovi massimi storici

Valeria Panigada 2 luglio 2021 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo in scia ai dati sul mercato del lavoro americano, diffusi prima dell'apertura. Nei primi minuti di contrattazione l'indice S&P500 sale dello 0,2% su nuovi massimi storici a 4.330 punti, mentre il Dow Jones rimane fiacco con un debole +0,1% a 34.640 punti. Nuovi record anche per il Nasdaq che segna un +0,56% a 14.606 punti.Nel mese di giugno l'economia degli Stati Uniti ha creato 850.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre le attese. Gli economisti avevano previsto una crescita dei nuovi posti di lavoro di 706.000 unità, dopo il rialzo delle buste paga di 559.000 di maggio. Il tasso di disoccupazione è invece salito a giugno al 5,9%, deludendo le attese degli analisti che prevedevano invece un calo al 5,6%.