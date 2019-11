Wall Street positiva, S&P500 e Nasdaq su nuovi record dopo dati sul lavoro

Valeria Panigada 1 novembre 2019 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo con l'S&P500 e il Nasdaq su nuovi record intraday in scia ai dati sul mercato del lavoro che hanno mostrato un aumento dell'occupazione nei settori non agricoli migliore del previsto. A circa mezz'ora dalla partenza il Dow Jones sale dello 0,61%, l'S&P500 guadagna lo 0,64% e il Nasdaq segna un +0,75%.