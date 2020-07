Wall Street poco mossa, si guarda a trimestrali e a evoluzione contagi

Valeria Panigada 14 luglio 2020 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove intorno alla parità nei primi minuti di contrattazione. L'indice Dow Jones è poco mosso con un -0,08%, l'S&P500 cede lo 0,20% e il Nasdaq segna un +0,02%. Gli investitori si muovono cauti guardando da una parte all'evoluzione dei contagi e alle tensioni Usa-Cina, e dall'altra alle trimestrali societarie, con i conti migliori delle attese per Jp Morgan e Citigroup.Di fronte al continuo aumento dei casi da coronavirus, la California ha deciso di chiudere molte attività al chiuso tra cui bar e ristoranti. Una notizia che probabilmente ha portato a rivedere le attese sull’entità del recupero dell’economia Usa, considerando che la California non solo è lo stato più popoloso, ma anche il principale contributore al Pil (circa il 15% nel 2018).Nel frattempo, dopo la questione Hong Kong, un nuovo fronte di tensione sembra aprirsi tra Stati Uniti e Cina, questa volta riguardante il tentativo di espansione militare nel mar cinese meridionale. Il Segretario di Stato americano, Pompeo, ha infatti avvertito Pechino che le rivendicazioni fatte per quel tratto di mare “sono illegali” e che gli Usa faranno di tutto per preservare la libera circolazione.La stagione delle trimestrali, al via oggi con i risultati delle banche americane, è iniziata con il piede giusto grazie ai numeri di JP Morgan e Citigroup che hanno riportato utili in calo ma meno del previsto. Ha invece deluso Wells Fargo che sta valutando un taglio al dividendo dopo aver registrato una perdita peggiore delle attese nel secondo trimestre dell'anno.