Wall Street poco mossa in avvio dopo seduta da record

5 novembre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto appena sopra la parità, proseguendo i guadagni per la terza seduta consecutiva. In avvio l'indice Dow Jones segna un +0,06%, l'S&P500 e il Nasdaq aggiornano nuovamente i massimi storici nonostante siano poco mossi con un +0,04% e un +0,10% rispettivamente.A sostenere i mercati è il clima di fiducia crescente legato alla possibilità che il completamento della fase 1 dell’accordo commerciale tra Usa e Cina sia in dirittura d’arrivo. Il Segretario per il Commercio americano, Wilbur Ross, ha dichiarato che l’accordo dovrebbe essere raggiunto questo mese. Secondo il Financial Times, alcuni membri dell’amministrazione Trump starebbero valutando la rimozione dei dazi del 15% su 112 miliardi di dollari di import cinesi introdotti l'1 settembre, per consentire nelle prossime settimane la firma tra Trump e Xi Jinping.