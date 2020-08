Wall Street poco mossa, attesa per il piano di rilancio Usa

Valeria Panigada 6 agosto 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove sulla parità in un clima di attesa per il nuovo piano di stimolo Usa. Dopo giorni di negoziati al Congresso, Democratici e Repubblicani ancora non hanno trovato una intesa sulle misure da inserire, con disaccordi che persistono soprattutto su alcuni punti chiave, come l'indennità di disoccupazione. Intanto non si placano gli screzi Usa-Cina. Dopo Hong Kong e le tensioni diplomatiche, sono quelle sul fronte tecnologico a tenere banco. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che gli sforzi maggiori degli Stati Uniti si concentreranno sul programma chiamato "Clean Network" che prevede misure per impedire a varie app e società di telecomunicazioni cinesi, di accedere a informazioni sensibili su cittadini e imprese americane. Sullo sfondo rimane anche l'evoluzione sempre preoccupante della pandemia, con il numero di contagi che aumenta in diversa parti del mondo. Positivo il riscontro macro con i sussidi alla disoccupazione che sono scesi nell'ultima settimana più del previsto. In questo quadro l'indice Dow Jones segna un -0,05%, l'S&P500 scivola dello 0,12% e il Nasdaq è debole con un -0,11%.