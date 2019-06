Wall Street piatta in attesa della Fed

Valeria Panigada 19 giugno 2019 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici americani sono piatti facendo presagire un avvio di seduta poco mosso per Wall Street in attesa della Federal reserve. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow JOnes segna un +0,02%, quello sull'S&P500 è fero e il future sul Nasdaq sale dello 0,08%. Gli operatori rimangono cauti in attesa che la banca centrale americana questa sera aggiorni le stime macroeconomiche e annunci la sua decisione di politica monetaria. Seguirà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, da seguire con attenzione per carpire possibili conferme circa la sforbiciata dei tassi nella riunione di luglio, così come si aspetta il mercato. Tuttavia, diversi analisti si stanno chiedendo se Powell alla fine si arrenderà e taglierà i tassi oggi, considerate le pressioni di Donald Trump. Il presidente americano avrebbe consultato il personale legale della Casa Bianca per verificare se esistano le basi per rimuovere Powell, con l'accusa di aver alzato i tassi invece di tagliarli.In primo piano anche le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Trump ha fatto sapere in un tweet di "aver avuto una conversazione telefonica molto buona" con il presidente cinese Xi Jinping. I due si dovrebbero incontrare la prossima settimana in occasione della riunione del G20 che si terrà a Osaka e che si aprirà il prossimo 28 giugno. Tuttavia, sempre Trump starebbe pensando di colpire la Turchia con nuove sanzioni, a causa dell'acquisto, da parte del paese, del sistema missilistico di difesa russo S-400, secondo quanto riporta Bloomberg.