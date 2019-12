Wall Street: partenza piatta dopo tweet di Trump, l'attenzione torna sul commercio

Valeria Panigada 2 dicembre 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la prima seduta della settimana e del mese di dicembre sulla parità, in un contesto dominato dall'incertezza sul commercio dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato via Twitter l'introduzione di tariffe sulle importazioni di metallo proveniente dal Brasile e dall'Argentina. Il tweet rifocalizza l'attenzione degli investitori sulla questione commerciale Usa-Cina, con Pechino che vorrebbe la cancellazione dei dazi già in vigore prima di siglare la fase uno dell'accordo con Washington. In avvio il Dow Jones sale dello 0,11%, l'S&P500 è fermo e il Nasdaq segna un -0,07%. Dal fronte macro in arrivo oggi l'indice Ism manifatturiero.