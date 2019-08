Wall Street: partenza in territorio negativo su tensioni commerciali

Valeria Panigada 2 agosto 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per Wall Street, che prosegue così i ribassi di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones scivola dello 0,28%, l'S&P500 cede lo 0,39% e il Nasdaq segna un -0,75%. A pesare sugli scambi è la minaccia di nuovi dazi contro la Cina arrivata ieri da Donald Trump. In un tweet il presidente americano ha annunciato nuove tariffe del 10% su 300 miliardi di beni cinesi a partire da settembre.Intanto dal fronte macro sono giunti i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. A luglio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, come da attese. In linea con le aspettative anche i salari medi che sono saliti dello 0,3% rispetto al mese prima. A deludere, ma di poco, è stato il dato sulla variazione degli occupati nei settori non agricoli (non farm payrolls), pari a +164 mila unità dalle +193 mila della passata rilevazione (dato rivisto da +224mila). Il consensus Bloomberg era pari a +165mila.